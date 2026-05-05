Москва5 маяВести.В воздушном пространстве Пензы и Тамбова вновь могут осуществлять работу гражданской авиации. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Имевшиеся в обоих авиагаванях ограничения сняты.
В аэропортах Пензы и Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале Росавиации в MAX
В первом из них меры по обеспечению безопасности полетов были предприняты в 0.27 мск, во втором – в 0.45 мск. Таким образом, ограничения продержались более 10 часов.
Утром вторника также стало известно о паузе в работе столичного аэропорта Внуково.