Аэропорты Саранска и Пензы вернулись к штатной работе Росавиация: ограничения на полеты в аэропортах Пензы и Саранска сняты

Москва26 авг Вести.Временные ограничения на прием и выпуск воздушного транспорта в аэропортах Пензы и Саранска сняты, об этом утром 26 августа сообщили в пресс-службе Росавиации. Информация опубликована в канале ведомства на платформе МАХ в 06.10 по московскому времени.

Аэропорты Пенза, Саранск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в тексте

По данным Росавиации, ограничительные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов и действовали, в случае Пензы, около 5,5 часа, в случае Саранска - чуть менее 4 часов.