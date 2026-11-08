Почти на 1 час прерывали полеты аэропорты Пензы и Саратова

Аэропорты Саратова и Пензы прерывали работу почти на 1 час Почти на 1 час прерывали полеты аэропорты Пензы и Саратова

Москва8 ноя Вести.В ночь на 8 ноября Росавиация в целях безопасности приостанавливала полеты в аэропортах Пензы и Саратова, следует из данных пресс-службы ведомства в MAX.

Воздушные гавани временно прекратили обслуживание авиарейсов 7 ноября в 23.41 мск. Усиленные меры безопасности были отменены 8 ноября в 0.48 мск.

В этот период на территории Пензенской области вводился режим беспилотной опасности и план "Ковер", который предполагает запрет на использование воздушного пространства, сообщал губернатор Олег Мельниченко в MAX. В настоящее время воздушная тревога в регионе отменена.