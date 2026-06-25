Росавиация сняла ограничения на полеты в шести аэропортах Поволжья

Аэропорты шести городов Поволжья возобновили работу Росавиация сняла ограничения на полеты в шести аэропортах Поволжья

Москва25 июн Вести.В аэропортах Пензы, Саратова, Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Самары отменены временные ограничения на полеты. Меры, введенные ранее для обеспечения безопасности полетов, больше не действуют. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин), Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Самара (Курумоч): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов написал Артем Кореняко

Авиагавани работают в штатном режиме. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное время вылета на онлайн-табло аэропортов.