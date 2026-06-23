Аэропорты Сочи и Краснодара вновь принимают и отправляют рейсы Возобновлена работа аэропортов Сочи и Краснодара

Москва23 июн Вести.Аэропорты Сочи и Краснодара вернулись к штатной работе, информирует Росавиация.

Сообщение размещено в мессенджере ведомства в MAX в 7.49 по московскому времени во вторник, 23 июня.

Аэропорты Краснодар (Пашковский), Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

В ведомстве напоминают, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В Краснодаре они действовали с вечера вчерашнего дня. В Сочи авиагавань с начала суток закрывалась уже дважды: в 2.20 и в 7.15.