Москва23 июнВести.Аэропорты Сочи и Краснодара вернулись к штатной работе, информирует Росавиация.
Сообщение размещено в мессенджере ведомства в MAX в 7.49 по московскому времени во вторник, 23 июня.
Аэропорты Краснодар (Пашковский), Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации
В ведомстве напоминают, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
В Краснодаре они действовали с вечера вчерашнего дня. В Сочи авиагавань с начала суток закрывалась уже дважды: в 2.20 и в 7.15.