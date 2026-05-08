Аэропорты Сочи и Перми приостановили работу Росавиация: работа аэропортов Сочи и Перми приостановлена

Москва8 мая Вести.Аэропорт Сочи не принимает и не отправляет самолеты, сообщили в Росавиации в пятницу.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — отмечается в сообщении ведомства в платформе MAX.

Сочинский аэропорт в пятницу уже приостанавливал работу. Спустя непродолжительное время он смог вернуться к отправке и приему самолетов.

Также в Росавиации уведомили, что прием и выпуск рейсов временно прекращены в аэропорту Перми.

Данные меры поясняются необходимостью обеспечить безопасность полетов.