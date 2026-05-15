Москва15 маяВести.В пресс-службе Росавиации сообщили об открытии двух воздушных гаваней в регионах России.
По данным ведомства, опубликованным в мессенджере MAX, возобновили работу аэропорты Северный в Грозном и Уйташ в Махачкале.
Аэропорты Грозный (Северный) … Махачкала (Уйташ) … Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в заявлении ведомства
В ведомстве уточнили, что введенные ранее ограничения были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось о возобновлении работы аэропорта Сочи.