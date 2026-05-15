Аэропорты в Грозном и Махачкале возобновили работу Росавиация: открылись аэропорты Грозного и Махачкалы

Москва15 мая Вести.В пресс-службе Росавиации сообщили об открытии двух воздушных гаваней в регионах России.

По данным ведомства, опубликованным в мессенджере MAX, возобновили работу аэропорты Северный в Грозном и Уйташ в Махачкале.

Аэропорты Грозный (Северный) … Махачкала (Уйташ) … Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в заявлении ведомства

В ведомстве уточнили, что введенные ранее ограничения были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось о возобновлении работы аэропорта Сочи.