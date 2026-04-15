Аферисты крадут данные через сообщения о "подарочных" Premium-подписках Telegram Аферисты придумали новую схему с рассылкой Premium-подписок Telegram "в подарок"

Москва15 апр Вести.Мошенники придумали новую схему с рассылкой сообщений о Premium-подписке в Telegram. Об этом предупреждает SHOT в MAX.

По данным канала, злоумышленники присылают человеку сообщение о том, что ему якобы отправил подарок другой пользователь. Подарком является Premium-подписка на год, которую можно "активировать", нажав на соответствующую кнопку. Однако на самом деле после нажатия мошенники получают доступ к аккаунту пользователя и к его данным, в том числе к банковским счетам, с которых он оплачивал покупки в мессенджере.

Жительница Краснодарского края почти стала жертвой таких аферистов. Она получила "подарок" от пользователя, с которым раньше не общалась, и чуть не нажала на кнопку "получить", но задумалась.

В последний момент решила позвонить автору сообщения. Оказалось, что аккаунт был взломан. Более того, в кнопке «Активировать» содержался переход к банковским картам пользователя пишет SHOT

Канал предупреждает, что, взломав аккаунт человека, мошенники начинают рассылать сообщения его контактам и таким образом значительно расширяют число своих жертв.