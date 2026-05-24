Москва24 мая Вести.Для обмана россиян мошенники начали использовать новую схему с закрытыми чатами с рекламой "гарантированного высокого заработка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Министерства внутренних дел (МВД) России.

Согласно новой методике, аферист первоначально добавляет потенциальную жертву в закрытый канал в Telegram, где рекламируется якобы гарантированный заработок с невероятной доходностью даже с минимальными финансовыми вложениями.

Громкие обещания вводят людей в заблуждение. Они соглашаются и делают вложения, но не получают ожидаемой прибыли. Мошенники начинают под различными предлогами требовать с людей пополнения счета, тем самым выманивая и похищая их деньги поясняется в публикации

В этой связи МВД призывает россиян сохранять бдительность и не поддаваться на обещания высокого и легкого заработка.