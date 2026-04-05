Москва5 апр Вести.У кафедрального собора Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Москве 5 апреля прошла акция в поддержку Армянской церкви и католикоса Гарегина II. Подробнее о событии рассказал ИС "Вести" представитель по взаимодействию с государственными структурами Российской и Наво-Нахичеванской епархии Святой Армянско-Апостольской Православной Церкви Левон Муканян.

Он отметил, что инициатива проведения акции поступила из Санкт-Петербурга и ее подхватила Москва.

У нас сегодня здесь проходит акция гражданская, которую проводят молодежь, наши волонтеры, собирают подписи в поддержку нашей Святой Армянско-апостольской церкви и католикоса всех армян Гарегина II… Москва подхватила [инициативу], все города России подхватили. И уже 52 страны вовлечены в этот процесс. Армяне 52 стран уже приняли участие, и уже более 200 000 человек подписало эту петицию в поддержку нашей Святой Армянско-апостольской Церкви сказал Муканян

В феврале в Армении возбудили уголовное дело против католикоса Гарегина II. Его обвиняли в препятствовании исполнению судебного акта, в связи с чем запретили выезд из страны.