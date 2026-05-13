"Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде может закрыться в июне

Москва13 мая Вести.Центр предварительного нахождения депортируемых из США нелегальных мигрантов, известный под неофициальным названием "Аллигаторовый Алькатрас" в штате Флорида, могут закрыть летом текущего года.

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на информированные источники.

В материале указывается, что компании, управляющие иммиграционным центром, 12 мая получили оповещения о грядущем закрытии объекта.

Согласно информации источников, 1400 находящихся в учреждении мигрантов будут вывезены с территории в ближайшие недели.

Последний заключенный покинет объект в июне отмечается в публикации

Ранее во Флориде произошел крупный лесной пожар возле "Аллигаторового Алькатраса".