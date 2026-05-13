Москва13 маяВести.Центр предварительного нахождения депортируемых из США нелегальных мигрантов, известный под неофициальным названием "Аллигаторовый Алькатрас" в штате Флорида, могут закрыть летом текущего года.
Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на информированные источники.
В материале указывается, что компании, управляющие иммиграционным центром, 12 мая получили оповещения о грядущем закрытии объекта.
Согласно информации источников, 1400 находящихся в учреждении мигрантов будут вывезены с территории в ближайшие недели.
Последний заключенный покинет объект в июнеотмечается в публикации
Ранее во Флориде произошел крупный лесной пожар возле "Аллигаторового Алькатраса".