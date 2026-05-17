Москва17 мая Вести.Непальский альпинист-рекордсмен Ками Рита Шерпа обновил мировой и собственный рекорд, покорив Эверест в 32 раз в воскресенье, 17 мая. В этот же день альпинистка Лхакпа Шерпа установила мировой рекорд среди женщин, поднявшись на вершину в 11 раз, пишет Himalayan Times.

В воскресенье утром имена двух непальских альпинистов еще глубже были вписаны в историю Эвереста: Ками Рита Шерпа совершил свое рекордное 32-е восхождение на высочайшую вершину мира, а Лхакпа Шерпа достигла вершины в беспрецедентный 11-й раз отмечает издание

Уточняется, что 55-летний альпинист еще перед восхождением намекнул в своих социальных сетях о том, что это может быть последний подъем на Эверест. Однако представитель компании, которая организовывала это восхождение, заявил, что после возвращения в базовый лагерь Ками Рита Шерпа еще подумает о возможном 33-м подъеме на гору.

Также издание напоминает, что 53-летняя Лхакпа Шерпа, которую окрестили "Королевой гор", впервые покорила Эверест в 2000 году спустя лишь восемь месяцев после рождения первого ребенка и будучи на втором месяце беременности вторым.

Ранее сообщалось, что власти Непала планируют прекратить выдачу лицензий на восхождение на Эверест непрофессиональным альпинистам.