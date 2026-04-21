Москва21 апр Вести.Вице-президент американской компании Apple Джон Тернус назначен новым генеральным директором компании. Нынешний генеральный директор Тим Кук перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров компании, сообщает Apple.

Тим Кук назначен исполнительным председателем совета директоров, а Джон Тернус вступит в должность генерального директора Apple с 1 сентября 2026 года отмечает Apple

Тернус пришел в Apple в 2001 году, представлял миру iPhone Air, который стал первым новым iPhone за последние годы.

Apple основана в 1976 году, компания производит персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, умные часы и программное обеспечение.