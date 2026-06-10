Москва10 июнВести.В Липецкой области введен наивысший - красный - уровень угрозы атаки беспилотников для города Ельца, а также Елецкого, Долгоруковского, Измалковского и Становлянского муниципальных округов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Оповещение было опубликовано в 8.22 по московскому времени.
Объявлен наивысший красный уровень угрозы атаки беспилотников для г. Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МОнаписал Игорь Артамонов
Жителей призывают соблюдать меры предосторожности, быть бдительными и следить за официальными оповещениями. Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.