В Ельце и четырех районах Липецкой области ввели красный уровень опасности БПЛА

Артамонов: в Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки дронов В Ельце и четырех районах Липецкой области ввели красный уровень опасности БПЛА

Москва10 июн Вести.В Липецкой области введен наивысший - красный - уровень угрозы атаки беспилотников для города Ельца, а также Елецкого, Долгоруковского, Измалковского и Становлянского муниципальных округов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Оповещение было опубликовано в 8.22 по московскому времени.

Объявлен наивысший красный уровень угрозы атаки беспилотников для г. Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО написал Игорь Артамонов

Жителей призывают соблюдать меры предосторожности, быть бдительными и следить за официальными оповещениями. Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.