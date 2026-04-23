Москва23 апр Вести.Со 2 мая будет возобновлено авиасообщение между Ярославлем и Казанью. Об этом в своем канале MAX сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Со 2 мая на летний сезон возобновляем авиасообщение между Ярославлем и Казанью. Это популярное направление, востребованное как у жителей нашего региона, так и у гостей из Республики Татарстан заявил глава региона

Из Ярославля вылеты будут осуществляться по субботам и понедельникам в 23.20, из столицы Татарстана – по субботам и понедельникам в 21.25. Время в пути - 1 час 15 минут. Рейсы будет выполнять авиакомпания "ЮВТ Аэро". Продажа билетов уже стартовала.

Возобновление авиасообщения даст дополнительные возможности для развития туризма и сотрудничества между регионами, отметил губернатор.