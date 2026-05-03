Авиация Израиля и США нанесла удар по объектам здравоохранения Ирана The Jerusalem Post: система здравоохранения Ирана оказалась на грани коллапса

Москва3 мая Вести.Гуманитарная ситуация, складывающаяся в крупных иранских городах, вызывает тревогу у иностранных экспертов. Больницы в Тегеране работают без анестезии и антибиотиков. Кроме того, теперь Иран не сможет отслеживать вспышки заболеваний или самостоятельно производить вакцины, пишет израильская газета The Jerusalem Post.

После массированных авиаударов национальная инфраструктура Ирана оказалась на грани коллапса, пишет израильское издание.

Больницы столицы, когда-то считавшиеся одними из самых передовых в регионе, "теперь работают практически в темноте, без анестезии, без антибиотиков и в условиях невыносимой переполненности", которая препятствует оказанию надлежащей помощи даже тяжелораненым пациентам.

Институт Пастера в Тегеране практически полностью выведен из строя. Эта потеря носит как символический, так и практический характер. Без этого института способность Ирана отслеживать вспышки заболеваний или самостоятельно производить вакцины фактически утрачена. говорится в статье

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к середине апреля 2026 года около 334 центров неотложной помощи и клиник по всей стране были повреждены или выведены из строя. Длительные отключения электроэнергии, вызванные забастовками в энергосетях, превратили операционные в смертельные ловушки, а генераторы работают лишь с перебоями из-за острой нехватки топлива.

Данные Управления ООН по координации гуманитарных дел рисуют мрачную картину. По состоянию на 7 апреля 2026 года погибло более 2360 мирных жителей и более 32 000 получили ранения. пишет The Jerusalem Post

Нехватка наличных денег и обвал банковской системы, отмечает издание, не позволяют больницам закупать самые необходимые расходные материалы, такие как бинты, дезинфицирующие средства и шприцы. Хирургам иногда приходится использовать оборудование, прошедшее импровизированную стерилизацию, что приводит к смертельно опасным послеоперационным инфекциям.