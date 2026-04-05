Трасса в аэропорт Норильска закрыта для легковых и грузовых авто из-за непогоды

Автодорогу в аэропорт Норильска временно закрыли для легковых авто и грузовиков

Москва5 апр Вести.Движение легковых и грузовых автомобилей по трассе Норильск - Кайеркан - Алыкель (аэропорт Норильск) временно запрещено, сообщила пресс-служба мэрии Норильска в Telegram‑канале.

Управление ГО и ЧС г. Норильска информирует: 08.30 (04.30 мск – прим. ред.) 05.04.2026 по решению ГАИ на автодороге Норильск-Кайеркан-Алыкель введено временное ограничение для движения категорий автотранспорта "B" и "С" написали в администрации

Там также уточнили, что движение автобусов, следующих маршрутами 31 (Норильск – Кайеркан) и 33 (Норильск – Алыкель) осуществляется согласно расписанию.

В городе сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра. На Таймыре 5 апреля прогнозируется ветер до 25 метров в секунду.