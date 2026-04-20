Автор лучшего фильма о путешествии по Чукотке получил 1 млн рублей На Чукотке наградили спецноминанта конкурса "Дальний Восток - Земля приключений"

Москва20 апр Вести.1 миллион рублей получила победительница спецноминации "Лучшее путешествие по Чукотке" конкурса "Дальний Восток - Земля приключений" Ия Миловидова за фильм "Наше Чукотское лето". Награду она получила из рук губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, сообщили организаторы конкурса в Telegram-канале.

Награждение прошло в рамках культурной программы фестиваля "Корфест".

Биологи Ия и Константин Миловидовы приехали на Чукотку, чтобы обследовать территорию в 500 квадратных км на границе с Камчаткой. Местность считается труднопроходимой из-за кедрового стланика и сыпучих горных пород. В течение 3 месяцев паре пришлось преодолеть 400 км пешком. Переходы длились от 5 до 14 дней.