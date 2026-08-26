Axios: Рубио сообщил союзникам, что США не планируют новых ударов по Ирану

Axios: Рубио рассказал союзникам о стратегии США против Ирана Axios: Рубио сообщил союзникам, что США не планируют новых ударов по Ирану

Москва26 авг Вести.Госсекретарь США Марко Рубио заявил союзникам Вашингтона, что американская администрация пока не собирается наносить новые удары по Ирану.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Американская сторона, как отмечается, планирует уделять особое внимание другим средствам давления на Исламскую Республику, включая санкции. При этом Рубио не исключил ответных ударов, если Тегеран атакует первым.

Госсекретарь Марко Рубио в последние дни заявил ряду своих зарубежных коллег, что США "на данный момент" не планируют наносить новые удары по Ирану говорится в материале

Послание Рубио, как уточняется, является признаком того, что президент США Дональд Трамп раздражен конфликтом и хочет его завершения.

Ранее сам американский лидер заявил, что переход к экономическому противостоянию с Ираном не предполагает, что США откажутся от военных опций против Исламской Республики.