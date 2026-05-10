Москва10 маяВести.Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает издание Axios.
Телеканал Al-Jazeera сообщил ранее, что Пакистан передал США ответ Ирана на американские предложения.
Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Нетаньяхуотметил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X
США и Израиль начали 28 февраля наносить удары по Ирану, жертвами агрессии стали более 3 тыс. человек.
Между тем 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Затем США ввели блокаду иранских морских портов.