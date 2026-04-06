Москва6 апр Вести.Перерыва в российской пилотируемой космонавтике быть не должно, необходимо синхронизировать сроки завершения работ по МКС и развертыванию Российской орбитальной станции, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

По его словам, в соответствии с утвержденным паспортом нацпроекта первый модуль РОС будет развернуть в 2028 году.

Нам важно синхронизировать сроки завершения работы на Международной космической станции и развертывания Российской орбитальной станции, чтобы не было перерыва в нашей пилотируемой космонавтике сказал Баканов в интервью ТАСС

Ранее гендиректор Роскосмоса рассказывал, что госкорпорация планирует в 2026 году запустить еще один пилотируемый и три грузовых корабля.