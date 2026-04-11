Балицкий сообщил о пострадавшем в результате удара БПЛА

Москва11 апр Вести.За прошедшие сутки на территории Запорожской области зафиксировано 9 фактов целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в MAX.

Пострадал один мирный житель, отметил глава региона.

В результате удара БПЛА в Каменке-Днепровской ранен мужчина 1963 года рождения. Ему оказывается медицинская помощь уточнил Балицкий

Повреждения нанесены кровле здания приемного покоя ГБУЗ "Каменско-Днепровская ЦРБ", возникло возгорание. Никто не пострадал, пожар ликвидировали. Также повреждено остекление здания Дома культуры.

В селе Черноземное Токмакского муниципального округа из-за атаки БПЛА поврежден гражданский автомобиль.

Работа всех экстренных и коммунальных служб продолжается в штатном режиме, заявил Балицкий.