Москва11 апрВести.За прошедшие сутки на территории Запорожской области зафиксировано 9 фактов целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в MAX.
Пострадал один мирный житель, отметил глава региона.
В результате удара БПЛА в Каменке-Днепровской ранен мужчина 1963 года рождения. Ему оказывается медицинская помощьуточнил Балицкий
Повреждения нанесены кровле здания приемного покоя ГБУЗ "Каменско-Днепровская ЦРБ", возникло возгорание. Никто не пострадал, пожар ликвидировали. Также повреждено остекление здания Дома культуры.
В селе Черноземное Токмакского муниципального округа из-за атаки БПЛА поврежден гражданский автомобиль.
Работа всех экстренных и коммунальных служб продолжается в штатном режиме, заявил Балицкий.