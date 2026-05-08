Москва8 мая Вести.В прифронтовых районах ситуация для детей становится все опаснее, поскольку украинские беспилотники прицельно бьют по детям. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу "ЗаТВ".

Говоря о безопасности детей, Балицкий напомнил, что утром 7 апреля украинские боевики атаковали школу артснарядами и БПЛА. В результате агрессии погиб первый заместитель главы администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко, который помогал детям эвакуироваться. Также пострадали 7 школьников и 3 взрослых. По словам губернатора, Резниченко посмертно награжден "Орденом мужества".

Балицкий отметил, что вторую школу, которая находится в Каменке-Днепровской, где Александр Резниченко также защищал детей, назовут его именем.

По детям, конечно, раньше не били… мы … вывозим детей по программам… в Карелию, Питер, Крым… [В Запорожской области] также открыты объекты, в которых будут размещены дети [на отдых и оздоровление] сказал губернатор в эфире

Он также обратился к семьям, проживающим на прифронтовых территориях, в частности, к родителям, которые не хотят отдавать детей на временное размещение в другие регионы. Балицкий подчеркнул, что расставание с ребенком – это тяжело и тревожно, но намного безопаснее в сложившейся обстановке.