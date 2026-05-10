Москва10 мая Вести.Интерес молодежи к классике способен вызвать только уникальный исполнитель, чья нестандартная и запоминающаяся манера исполнения классических произведений станет настоящим открытием. Об этом рассказал ИС "Вести" альтист, дирижер, Герой Труда РФ, народный артист СССР Юрий Башмет.

Так, например, музыка Антонио Вивальди нашла отклик у молодежи. Он привел в пример выступление британской скрипачки Ванессы Мэй, которая исполнила на электроскрипке "Летнюю грозу" из цикла "Времена года" в уникальной обработке, где классические мотивы переплелись с поп-роком. Именно такое смелое звучание привлекло внимание молодого поколения к этому произведению.

У, казалось бы, известного шедевра "Времена года" Вивальди широкая публика появилась, конечно, благодаря Ванессе Мэй и ее продюсеру, который ее одел в короткое платье, облил водой волосы, и она на электроскрипке блестяще исполнила произведение, и это было эффектно. Причем она хорошо владеет скрипкой. Знаете, отдельно взятая фигура может привлечь публику, только нужна яркая фигура. Сам факт того, что миллионы людей во всем мире увлеклись Вивальди – дорогого стоит. Когда человек, который вообще не посещал концерты и своих детей не приводил на концерты классической музыки, но теперь, когда он слышит "Времена года", и для него уже неважно, кто исполняет, – он приходит слушать оригинал, потому что ему понравилось, он наконец услышал, потому что это ему уже знакомо, потому что ему уже об этом рассказали и даже очень хорошо наглядно показали, и он это запомнил рассказал Башмет

Ранее композитор, народный артист России Александр Зацепин заявил, что все новые изобретения в науке и музыке в руках молодежи. Он уверен, что никто не совершает творческих открытий в 60-70 лет, так как все они делаются в молодом возрасте.