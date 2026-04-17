Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о самоуправстве в Подмосковье

Москва17 апр Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту самоуправства женщины в одной из деревень муниципального округа Шаховская в Московской области. Об этом сообщили в Следкоме.

Об инциденте стало известно из эфира новостного выпуска на одном из федеральных каналов. Выяснилось, что жители деревни не могут проехать к своим домам, так как установлены ворота, через которые пропускают машины только за плату.

Эти правила установила женщина, которая фактически возглавила поселок путем создания юридического лица, обслуживающего поселок отмечается в мессенджере MAX

Помимо этого, в населенный пункт не могут проехать и машины экстренных служб.

Возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.