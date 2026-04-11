В Брянской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Москва11 апр Вести.Беспилотную опасность объявили на территории Брянской области в ночь на субботу, 11 апреля. Сообщение об этом появилось в личном Telegram-аккаунте губернатора региона Александра Богомаза.

По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами. Не подходите к окнам предупредил глава субъекта РФ

Богомаз напомнил, что в случае, если тревога застала на улице, необходимо оперативно проследовать к ближайшему укрытию.

Предупреждение будет действовать до дальнейшего уведомления.