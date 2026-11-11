Губернатор Дрозденко сообщил об угрозе атаки БПЛА в Ленинградской области

Беспилотная опасность объявлена в Ленобласти Губернатор Дрозденко сообщил об угрозе атаки БПЛА в Ленинградской области

Москва11 ноя Вести.В ночь на среду, 11 ноября, в Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников, возможны сбои в работе мобильного интернета, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области написал чиновник

ОН добавил, что в области возможно понижение скорости мобильного интернета.

В МЧС региона жителей призвали покинуть улицу и открытые пространства, не поднимать и не осматривать незнакомые предметы, ее подходите к окнам в помещении.