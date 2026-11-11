Москва11 нояВести.В ночь на среду, 11 ноября, в Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников, возможны сбои в работе мобильного интернета, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской областинаписал чиновник
ОН добавил, что в области возможно понижение скорости мобильного интернета.
В МЧС региона жителей призвали покинуть улицу и открытые пространства, не поднимать и не осматривать незнакомые предметы, ее подходите к окнам в помещении.