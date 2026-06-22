Москва22 июн Вести.В Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает региональный главк МЧС России в мессенджере MAX.

В ведомстве обратились к гражданам с призывом покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Губернатор региона Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил ранее, что минувшей ночью в ходе отражения атаки на Ростовскую область беспилотники были уничтожены в городе Гуково, Чертковском и Верхнедонском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.