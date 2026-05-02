Москва2 мая Вести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере МАХ.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА написал он

Гусев попросил сохранять спокойствие и уточнил, что силы противовоздушной обороны готовы отразить атаку.

Ранее сообщалось, что над одним из городов региона был сбит беспилотник. Вместе с тем беспилотная опасноть была отменена.