Москва2 маяВести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере МАХ.
Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛАнаписал он
Гусев попросил сохранять спокойствие и уточнил, что силы противовоздушной обороны готовы отразить атаку.
Ранее сообщалось, что над одним из городов региона был сбит беспилотник. Вместе с тем беспилотная опасноть была отменена.