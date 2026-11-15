Москва15 нояВести.Украинский беспилотник атаковал Никитовский район Горловки в ДНР. В результате получили повреждения коммунальная техника и гражданский автомобиль. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в мессенджере MAX.
Ударом дрона украинских террористов в Никитовском районе Горловки повреждены коммунальная техника и гражданское автотранспортное средствонаписал Иван Приходько
Ранее сообщалось, что в Центрально-Городском районе города мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ.