В селе Белица Курской области при атаке дрона пострадал 56-летний мужчина

Беспилотник ВСУ ударил по частному дому в селе Белица, ранен местный житель

Москва5 апр Вести.В Беловском районе Курской области украинские формирования атаковали частный дом в селе Белица. В результате пострадал 56-летний местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

В православный праздник враг нанес удар по частному дому в селе Белица Беловского района. В результате атаки пострадал 56-летний местный житель написал Александр Хинштейн

Отмечается, что у мужчины диагностированы множественные осколочные ранения грудной клетки и колото-резаные раны лица. После оказания первой помощи его направили в Курскую областную больницу.

Глава региона отметил, что врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь, и пожелал ему скорейшего выздоровления.