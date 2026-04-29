Москва29 апрВести.Беспилотные летательные аппараты были уничтожены минувшей ночь над четырьмя регионами Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 4 районах: Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховскомнаписал чиновник в личном канале МАХ
По имеющимся данным, в результате происшествия пострадавших нет. Разрушения инфраструктуры также не зафиксированы.
Слюсарь отметил, что информация будет уточняться.