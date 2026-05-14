Газ в Европе подорожал в марте на 60%

Москва14 мая Вести.Биржевые цены на газ в Европе остаются на высоком уровне, за 1 тыс. кубометров дают $566, свидетельствует данные с лондонской биржи ICE.

Июньский фьючерс на газ по индексу TTF (крупнейший в Европе хаб, расположен в Нидерландах) стоит $565,9 (- 0,4%)​​​.

Между тем средние биржевые цены на газ в Европе выросли в марте на 60% в месячном выражении из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Максимальная цена - $853,7 за 1 тыс. кубометров - достигнута 19 марта, когда Катар заявил о повреждении завода по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Ценовой рекорд - $3892 за 1 тыс. кубометров - поставлен в начале весны 2022 года.