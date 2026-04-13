Бизнес-центр "Новая Аура" в Лахте выставлен на продажу за 3,5 млрд рублей

Москва13 апр Вести.Торгово-офисный центр "Новая Аура" (ранее "Аура") на Лахтинском проспекте, 85, корпус 2, выставлен на продажу за 3,5 миллиарда рублей. Объявление появилось 9 апреля. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на московское агентство недвижимости BARNES Moscow.

Площадь здания – 14,6 тысячи квадратных метров. Владельцем называют девелопера Андрея Недбаева.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО "Новая Аура" с марта 2022 года указан комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Горизонт Н". Выручка компании в 2025 году выросла на 16 процентов – до 137,7 миллиона рублей, чистый убыток составил 3,3 миллиона рублей.

Здание построено в 2008 году, его класс определяется как A/B. В 2014 году провели его первую реконцепцию под центр дорогих товаров интерьера. В 2016 году объект приобрел ГК "Бестъ", выполнивший реконцепцию под торгово-деловой комплекс "Новая Аура".

Эксперты называют цену завышенной. Генеральный директор ПИА "Недвижимость" Максим Ельцов полагает, что стоимость находится выше верхней границы рынка, и предупреждает: объекты, требующие реновации, сложно продать даже с дисконтом.

Директор департамента инвестиций Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева считает цену рыночной, но указывает, что значительная часть площадей отведена под зоны общего пользования, что требует особого подхода к формированию доходной модели. По ее мнению, объект может заинтересовать подрядчиков "Газпрома" или инвесторов, рассчитывающих на рост стоимости актива благодаря развитию прилегающей территории.

Стоимость аренды офисов в этой локации - 1,8-2 тысячи рублей за квадратный метро в месяц, торговых площадей - 2,2-2,3 тысячи рублей. Эксперты советуют сохранить офисно-торговую функцию. Ельцов отмечает, что сейчас лучшим спросом пользуются офисы мелкой нарезки, а крупные помещения от 500 "квадратов" сдать сложно.

Сложность объекта в том, что это достаточно крупный лот. Возможно, в данном случае имеет смысл поиграть с офисной нарезкой и пересмотреть подходы привлечения арендаторов цитирует Максима Ельцова "Коммерсант"

Покупателя может привлечь большой дисконт или доходность 12-14 процентов годовых.