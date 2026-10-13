Москва13 окт Вести.Уход главы киевского режима Владимира Зеленского не приведет к существенному переформатированию Украины. Такое мнение выразил журналист Валентин Богданов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Я далек, например, от мысли о том, что даже демонтаж надстройки в виде Зеленского принесет какое-то существенное переформатирование [проекта Украины]. Это долгий процесс. И если попасться в эту ловушку о том, что он сейчас быстро проведет какие-то выборы, во-первых, проведет ли сказал журналист

По его словам, для американской стороны возникла прямая угроза потери распиливания очень серьезных финансов, которые формировали эти потоки. Ведь возобновление коррупционного расследования на Украине может обнажить очень серьезные "скелеты в шкафу" Вашингтона.