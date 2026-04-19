Москва19 апр Вести.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в MAX объявил на территории региона режим беспилотной опасности.

Он попросил граждан по возможности оставаться дома, укрывшись в помещении без окон с капитальными стенами. Информация об этом появилась в его канале в мессенджере в 16.06 по московскому времени.

Беспилотная опасность! На территории Брянской области 19.04.2026! сказано в сообщении

Также глава субъекта напомнил, что в случае нахождения на улице необходимо покинуть транспорт и укрыться в безопасное место. В случае необходимости – звонить по телефонам экстренных служб.