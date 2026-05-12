Богомаз: семь БПЛА самолетного типа сбиты над Брянской областью В Брянской области сбиты семь украинских беспилотников

Москва12 мая Вести.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в мессенджере MAX о перехвате воздушных целей над территорией региона.

По данным руководителя субъекта, расчеты средств противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Пострадавших и разрушений нет говорится в заявлении

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дронами типа "Дартс" железнодорожный вокзал в Унече Брянской области, пострадали два работника РЖД.