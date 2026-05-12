Москва12 маяВести.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в мессенджере MAX о перехвате воздушных целей над территорией региона.
По данным руководителя субъекта, расчеты средств противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Пострадавших и разрушений нетговорится в заявлении
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дронами типа "Дартс" железнодорожный вокзал в Унече Брянской области, пострадали два работника РЖД.