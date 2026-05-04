Богомаз: после удара дрона-камикадзе был ранен сотрудник промпредприятия

Богомаз: украинские силы атаковали промышленное предприятие в Брянской области Богомаз: после удара дрона-камикадзе был ранен сотрудник промпредприятия

Москва4 мая Вести.ВСУ совершили атаку с помощью дрона-камикадзе на поселок Мирские Погарского района​​​ Брянской области. Как отмечается, удар был нанесен по территории промпредприятия региона, в результате нападения ранен один человек — сотрудник данного объекта. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали поселок Мирские Погарского района. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия отметил он в своем канале в MAX

По словам губернатора, раненый мужчина был доставлен в больницу. Ему оказана необходимая медицинская помощь, сейчас за его состоянием наблюдают врачи.