Москва4 маяВести.ВСУ совершили атаку с помощью дрона-камикадзе на поселок Мирские Погарского района Брянской области. Как отмечается, удар был нанесен по территории промпредприятия региона, в результате нападения ранен один человек — сотрудник данного объекта. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали поселок Мирские Погарского района. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятияотметил он в своем канале в MAX
По словам губернатора, раненый мужчина был доставлен в больницу. Ему оказана необходимая медицинская помощь, сейчас за его состоянием наблюдают врачи.