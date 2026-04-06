Москва6 апрВести.В воздушном пространстве Брянской области был обнаружен и уничтожен один беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен один вражеский БПЛА самолетного типанаписал Богомаз в своем канале в MAX
Глава области также отметил, что пострадавших и разрушений в результате падения обломков боевой техники Украины нет.
На месте работают оперативные и экстренные службы.