ПВО Минобороны уничтожили один БПЛА Украины в Брянской области

Богомаз: в Брянской области сбит один беспилотник ВСУ за ночь

Москва6 апр Вести.В воздушном пространстве Брянской области был обнаружен и уничтожен один беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Таковы сведения за минувшую ночь.

Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен один вражеский БПЛА самолетного типа написал Богомаз в своем канале в MAX

Глава области также отметил, что пострадавших и разрушений в результате падения обломков боевой техники Украины нет.

На месте работают оперативные и экстренные службы.