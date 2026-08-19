Москва19 авгВести.В Новгородской области продолжают ликвидировать последствия разгула стихии. По данным на 18.00 19 августа, без электричества остаются свыше 13 тысяч жителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов в мессенджере MAX.
Энергетики продолжают устранять последствия непогоды в регионе… На 18.00 без света остаются больше 13 тысяч человекнаписал Александр Дронов
Отмечается, что в работах задействованы 46 ремонтных бригад и 48 единиц техники. К ним присоединились энергетики из Вологодской и Псковской областей со своим оборудованием.
Специалисты "Россетей" переведены на усиленный режим и будут трудиться до полного восстановления электроснабжения. Работы ведутся круглосуточно.