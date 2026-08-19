В Новгородской области более 13 тысяч человек остаются без света после непогоды

Более 13 тысяч жителей Новгородской области остаются без света из-за непогоды В Новгородской области более 13 тысяч человек остаются без света после непогоды

Москва19 авг Вести.В Новгородской области продолжают ликвидировать последствия разгула стихии. По данным на 18.00 19 августа, без электричества остаются свыше 13 тысяч жителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов в мессенджере MAX.

Энергетики продолжают устранять последствия непогоды в регионе… На 18.00 без света остаются больше 13 тысяч человек написал Александр Дронов

Отмечается, что в работах задействованы 46 ремонтных бригад и 48 единиц техники. К ним присоединились энергетики из Вологодской и Псковской областей со своим оборудованием.

Специалисты "Россетей" переведены на усиленный режим и будут трудиться до полного восстановления электроснабжения. Работы ведутся круглосуточно.