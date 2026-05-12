В аэропорту Казани задерживается вылет и прилет более 20 рейсов

Москва12 мая Вести.В международном аэропорту Казани задерживается вылет и прилет более 20 рейсов, следует из данных онлайн-табло авиагавани.

Отложен вылет трех бортов в Москву, двух - в Уфу, а также рейсов в Ашхабад, Калининград, Краснодар, Самару, Сургут и Ташкент.

Задерживается прибытие трех самолетов из Москвы, двух - из Уфы и Сургута, а также рейсов из Ашхабада, Санкт-Петербурга, Сочи, Ташкента и Хургады.

Временные ограничения на полеты ввели около 8.20 по московскому времени и сняли примерно к 10.00.