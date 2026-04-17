Москва17 апрВести.Полиция Тверской области разыскивает злоумышленника, повредившего 76 памятников на кладбище в Конаковском районе, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.
Информация о том, что в селе Дмитрова Гора на местном кладбище неизвестными повреждены памятники, поступила в дежурный отдел полиции.
Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружены следы повреждения на 76 надгробияхотмечается в сообщении
Возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Преступник разыскивается.