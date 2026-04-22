Москва22 апрВести.В селе Покровка Октябрьского муниципального округа Приморского края произошло аварийное отключение водоснабжения. Без воды остались свыше 8 тыс. потребителей, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент был выявлен в ходе мониторинга соцсетей 21 апреля 2026 года. Для жителей организован подвоз воды.
Прокуратура поставила на контроль проведение аварийно-восстановительных работ и начала проверку, в ходе которой будет оценено соблюдение законодательства при содержании водопроводных сетей.