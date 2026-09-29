Москва29 сенВести.Больше 160 беспилотников ВСУ были сбиты над Курской областью за минувшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.
Погибших и пострадавших, по его словам, нет.
Всего в период с 9.00 28 сентября до 9.00 29 сентября сбито 162 вражеских беспилотника различного типаговорится в публикации
Глава региона также сообщил, что ВСУ 111 раз применили артиллерию по отселенным районам и 32 раза атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств.
В результате атак противника в некоторых населенных пунктах есть повреждения на земле.