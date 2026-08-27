Москва27 авгВести.В Уфе и Оренбурге была совершена атака на логистические центры маркетплейса Ozon. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, удары были нанесены минувшей ночью.
Под атаку БПЛА попали наши логистические объекты в Оренбурге и Уфе. Мы оперативно эвакуировали всех сотрудниковсказано в публикации
Согласно предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Удалось избежать возгорания. Уфимский склад получил незначительные повреждения, он закрыт для проведения тщательного осмотра.
Объект в Оренбурге уже возобновил работу.