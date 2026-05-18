Москва18 маяВести.Минувшей ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат над территорией Тульской области, об этом в личном канале МАХ сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожен 1 украинский беспилотникнаписал чиновник
По его данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
При этом в регионе утром 18 мая сохраняется опасность атаки БПЛА.