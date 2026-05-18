Миляев: один БПЛА уничтожен минувшей ночью в Тульской области

БПЛА уничтожен в Тульской области Миляев: один БПЛА уничтожен минувшей ночью в Тульской области

Москва18 мая Вести.Минувшей ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат над территорией Тульской области, об этом в личном канале МАХ сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожен 1 украинский беспилотник написал чиновник

По его данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

При этом в регионе утром 18 мая сохраняется опасность атаки БПЛА.