Москва15 апр Вести.Пытавшиеся форсировать реку Волчью в районе села Бочково в Харьковской области подразделения 159-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что силами элитного подразделения 48-го отдельного разведывательного батальона противник безуспешно пытался остановить продвижение российских войск в районе села Волчанские Хутора.

Некрологи украинских солдат говорят о колоссальных потерях подразделений 159-й ОМБр, пытавшихся форсировать реку Волчью в районе села Бочково отмечается в публикации

В январе сообщалось, что ВСУ понесли серьезные потери в ходе боев в населенном пункте Волчанские Хутора.