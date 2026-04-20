Бывшая "дочка" "Газпрома" в Германии готовится к приватизации

Москва20 апр Вести.Правительство Германии начнет приватизацию Securing Energy for Europe (SEFE) — бывшей "дочки" "Газпрома" (Gazprom Germania). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главу SEFE Эгберта Леге.

По его словам, начало этому процессу положит выпуск дополнительных акций, что позволит привлечь 1,5–2 млрд евро. Сроки допэмиссии Леге не уточнил.

Мы обсуждаем с правительством, есть ли у них какие-то предпочтения или ограничения [относительно потенциальных покупателей акций], учитывая, что мы играем ключевую роль в безопасности поставок для Европы и Германии сказал глава SEFE

SEFE — бывшая Gazprom Germania — была национализирована в 2022 году.