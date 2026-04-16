Экс-глава "Завода Исеть" получил 14 лет колонии за растрату 385 миллионов рублей

Москва16 апр Вести.В Екатеринбурге Ленинский районный суд приговорил бывшего генерального директора ОАО "Завод Исеть" Малика Гайсина к 14 годам колонии общего режима. Он признан виновным в растрате в особо крупном размере, сообщили суды Свердловской области в мессенджере MAX.

По данным суда, Гайсин в течение нескольких лет выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа. Ущерб превысил 385 миллионов рублей. Действия экс-директора нанесли вред как заводу, так и государству в лице конечного бенефициара – госкорпорации "Ростех".

Гайсин признан виновным в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения (три эпизода, ч. 4 ст. 160 УК РФ)… Ему назначено наказание в виде 14 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года говорится в публикации

Подсудимый свою вину не признал, но совокупность доказательств, представленных в суд, признана достаточной для обвинительного приговора.

Суд также назначил Гайсину штраф в размере 2 миллиарда рублей и ограничение свободы на два года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.