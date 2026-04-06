Экс-совладелец шахты "Листвяжная" не признал вину в злоупотреблении полномочиями

Бывший совладелец шахты "Листвяжная" Владимир Гридин отказался признавать свою вину в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Предприниматель находится в международном розыске.

Вину Гридин не признает и считает заочно предъявленное обвинение необоснованным говорится в публикации

Обвинение ему было предъявлено 26 марта, также он был заочно арестован на два месяца. Гридин проходит по уголовному делу по ч. 2 ст. 201 УК РФ.

В России ему грозит до 10 лет лишения свободы.